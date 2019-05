Todas las semejanzas y diferencias entre los casos de Ramos y Cristiano

No se habla de otra cosa entre la afición en estos días. El 'Caso Ramos' avanza con paso firme. El capitán blanco sigue con su idea y sigue en sus 'trece' quiere salir del Real Madrid este verano. Ha tenido muchos roces con Florentino y a Zidane, que ya ha hablado con el jugador (tal y como te adelantó en exclusiva Defensa Central), le será muy difícil retenerle y hacerle cambiar de idea, según recoge Aleix Generó en defensacentral.

Sergio Ramos está clavando la amenaza de Cristiano Ronaldo. Está "desilusionado", o lo que es lo mismo: quiere cobrar más dinero (gana actualmente 12 kilos y pretende llegar a 14-15 millones como los nuevos cracks que están por llegar). Lo hizo el crack portugués siendo el emblema del club blanco y va camino de repetirlo el propio central sevillano. (Las 4 prioridades del Madrid antes que renovar a Ramos)

La edad es la misma, 33 años, y el rol es el mismo. Cristiano amenazó con un "estoy triste", pero se quedó en nada. Al igual que se quedó en nada la primera amenaza de Sergio Ramos. "Me voy al United", dijo en 2015. Ni uno ni otro cumplieron. El de Camas lanzó una primera amenaza, pero no la cumplió y ahora quiere repetir la historia. El Madrid admitió el chantaje del andaluz y renovó, como Cristiano (un par de años después), pero el tiempo corre en su contra y ahora desde el Madrid no lo admitirán.

Cristiano cumplió su amenaza, tras tantear el interés de PSG y United, y terminó firmando por la Juventus de Turín con una cláusula de 1.000 millones que fue rebajada a 100 millones por propia voluntad del jugador. Sergio Ramos, actualmente, tiene una cláusula más rebajada (800 millones), aunque es impensable que un club llegue a esa cantidad. La oferta, con contrato vigente hasta 2021, será clave para saber si el capitán puede marcarse un Cristiano y salir del Real Madrid este verano.

Sea como sea, una edad maldita, la de los 33 años, en el Santiago Bernabéu. Una edad que también tienen jugadores como Luka Modric o que está cercana para Keylor Navas (tiene 32) dos hombres que podrían formar parte de la revolución de plantilla que se espera en los próximos tiempos. ¿La formará también Ramos?