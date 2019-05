Sergio Ramos está harto de Florentino y propone marcharse del Real Madrid

Terremoto blanco (¿Sabes cuál es la primera decisión de Keylor sobre su futuro tras despedirse del Real Madrid?).

La tensión entre Sergio Ramos y Florentino Pérez se ha disparado.

Manolo Lama desveló este 27 de mayo de 2019, en El Partidazo de la Cope, que el capitán blanco ha decidido dejar el equipo a causa de sus desavenencias con el presidente.

La información asegura que Sergio Ramos ha llegado a un punto en el que cree que no hay vuelta atrás, que la distancia entre lo que él piensa y lo que transmite el presidente es insalvable.

Y su paciencia se ha agotado.

"Divorcio total, la relación está rota. La comunicación es casi inexistente. Me cansé, estoy harto. Esa frase ha salido de una de la dos partes, la quel lleva el brazalete. Ramos sabe que Florentino habla mal de él, que raja de él. No soporta que Florentino Pérez siga insinuando que la culpa de la eliminación ante el Ajax sea de Sergio Ramos. No soporta que el entorno de Florentino hable mal de él. Y no soporta que se esté filtrando que en el tramo final de la temporada se ha borrado y se ponga en duda su compromiso".