El Real Madrid reconfirma que Sergio Ramos ha pedido al club que lo traspasen

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reconocido que el capitán del equipo, Sergio Ramos, ha pedido al club que lo traspasen, según lo afirmó durante una entrevista radiofónica concedida este lunes a Onda Cero, según rt.

"Vino a verme a mi oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China", explicó Pérez. Asimismo, el presidente del club blanco añadió que el jugador le dijo que el equipo chino no podía pagar su cláusula, dando a entender que quiere que se rebaje, a lo que Pérez le respondió que "eso no podía ser".

"Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán porque, además, sería un precedente peligroso. Y ya está", agregó Pérez en su declaración, que recordó que en la actualidad Ramos posee el contrato más alto del Real Madrid. "No podemos hacer cosas raras con los salarios porque está controlado por la Liga", concluyó el presidente del equipo capitalino.