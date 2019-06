La peor 'jugada' de Sergio Ramos: Quería irse gratis a China y ahora dice que jugaría gratis en el Real Madrid

Sin duda esta ha sido la peor 'jugada' de Ramos en toda su historia como futbolista de élite. Sergio Ramos seguirá la próxima temporada en el Real Madrid. El capitán blanco convocó este jueves por sorpresa una rueda de prensa tras conocerse la oferta que ha recibido de un equipo chino, confirmada por el presidente, Florentino Pérez, según 20minutos.

"Quiero dejar muy claro mi futuro, con el que se ha especulado. Soy madridista, me quiero retirar aquí por la puerta grande, ganando, como me merezco después de tantos años aquí. Nunca me iría, de hecho estaría dispuesto a jugar gratis aquí". "Tras el jaleo montado y las dudas, qué mejor que aclararlo para acabar con un debate que no beneficia al club, ni a los aficionados ni a mí", dijo Ramos, que explicó su relación con el presidente."Es la de un padre y un hijo y... ¿quién no se ha peleado con su padre? Me molesta irme una semana de España y encontrarme a la vuelta este quilombo, que si quiero renovar... ".

Ramos negó haber hablado de dinero y de una posible renovación con el presidente este miércoles, cuando se vieron las caras tras todas las noticias aparecidas en la última semana: "Hay cosas que no me han gustado y que me han dolido, y que había que hablar", explicó. También confirmó la existencia de la oferta de China, aunque negó haber pedido la carta de libertad:

"En ningún momento me he planteado irme allí, ni gratis ni pagando. No he pedido la carta de libertad. Quiero aclararlo todo porque tengo mi boda en 15 días y quiero dar a Florentino un abrazo de verdad". "El presidente y yo hemos tenido altibajos y eso se soluciona hablando. Cuando dos van hacia un mismo objetivo es fácil. En una tarde está todo solucionado y olvidado", dijo. "De tener una oferta de China a querer irme hay un mundo. Se ha magnificado todo", añadió. "Esto no es una estrategia. No quiero renovar y estoy contento donde estoy". La primera reunión con Florentino El lunes, en una entrevista en Onda Cero, Florentino Pérez narró su anterior encuentro con el capitán: "Nos reunimos en mi oficina y me dijeron que había una oferta muy buena de un equipo chino, pero que no podían pagar el tránsfer porque allí está limitado". Yo le dije que eso no podía ser, pero que ya hablaríamos con el club chino para darle satisfacción a él. Pero nosotros no podemos dejar que el capitán salga gratis".

La relación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez no es tan buena desde hace un tiempo. En marzo, tras caer con el Ajax, tuvieron una seria discusión en la que ambos mostraron su descontento mutuo.