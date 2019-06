"Nunca te voy a olvidar": El emocionante mensaje del hijo del futbolista Reyes tras la muerte de su padre

José Antonio Reyes López, hijo del futbolista español José Antonio Reyes, que este sábado falleció a los 35 años en un accidente de coche en Sevilla (Andalucía, España), dedicó un emotivo mensaje de despedida a su padre horas después de trascender la noticia de su pérdida, según rt.

"Este es el último momento que hemos pasado juntos papá...", reza el mensaje del joven llamado José Antonio, acompañado de una instantánea en la que aparece junto al famoso futbolista. "Hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí", sigue el mensaje, en el que se lamenta por no haber pasado más tiempo juntos. "Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero, papá!", concluye el mensaje del chico, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. El joven sigue los pasos de su padre en el 'deporte rey' y actualmente juega en el Alevín A del Leganés.