Pedrerol amenaza con NO presentar 'Jugones' si el Real Madrid no ficha hoy a Hazard

Se pude decir más alto pero no más claro. Josep Pedrerol avanzó ayer en exclusiva que el fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid se confirmaría en cuestión de horas. Pero como el anuncio oficial se ha demorado más de lo esperado, durante el programa ‘Jugones' de La Sexta, el presentador ha anunciado en pleno directo que si el fichaje del futbolista belga no se anuncia hoy, mañana no presentará 'Jugones': "el día se acaba a las 00:00 horas", según recoge Lucía F. Gallardo en larazon.

Esta "amenaza" se ha producido después de que un espectador le preguntara: "¿Cuándo se hace oficial el fichaje de Hazard por el Real Madrid? Se esperaba que esta mañana estuviese ya fichado". A lo que el presentador ha respondido poniendo un vídeo suyo en el que afirmaba que el Madrid iba a hacer oficial su fichaje entre "esta tarde y mañana".