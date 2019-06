Así fue la reveladora charla de Whatsapp entre Neymar y Najila tras verse en el hotel

Los detalles continúan filtrándose después de que la brasileña Najila Trindade denunció al astro brasileño Neymar por una presunta violación en París cuando el futbolista la citó en un hotel con la intención de tener relaciones sexuales. ( Jair Bolsonaro totalmente del lado de Neymar: Le apoya en el caso de "violación" y le visita al hospital)

Después de que se conoció la denuncia, el delantero del PSG publicó en sus redes sociales los chats y las fotos que le enviaba la modelo de 26 años, hecho por el cual tuvo que declarar en una comisaría de Río de Janeiro por un supuesto delito cibernético. (Todo sobre el nuevo escándalo de Neymar y la gran duda, va a la Copa América? )

El diario brasileño 'UOL Esporte', que ha tenido acceso a los resultados del examen médico realizado a Najila Trindade, afirma que no se ha encontrado lesión alguna en las partes íntimas de Najila Trindade que indiquen que Neymar la violara, según recoge Miguel Zorío en en okdiairo.--El examen médico a la mujer que acusa a Neymar de violación, no detecta lesiones en sus genitales--

Continúan saliendo a la luz documentos sobre la relación entre Neymar Junior y Najila Trindade, la mujer que le ha demandado por violación. Tras conocerse el caso fue el jugador quien, para defenderse, hizo públicas algunas fotografías de la modelo, lo que le ha abierto un nuevo frente judicial. Más tarde vio la luz un vídeo de ambos en el hotel de París donde sucedió todo el 15 de mayo y ahora lo hacen unas conversaciones entre ambos un día después, mantenidas a través de whatsapp. El diálogo consta de dos partes, antes y después de una nueva visita de Neymar al hotel. En la de después, Trindade hace llegar a Neymar una foto en la que pueden apreciarse unas marcas rojas en sus nalgas. Ella le reprocha el trato que le dio la víspera y él asegura que "ella también es culpable de esas marcas", ya que pedía "más".

Esta es la conversación aparecida en la prensa brasileña, en medios como Record y Globo, según 20minutos:

Najila: Me voy a ir a dormir. No vienes y me tienes aquí esperando. Era sólo hablar que no venía.

Neymar: En 15 [minutos] llego. Me estaba arreglando hahaha. Najila: ¿Vas a casarte? No. Neymar: Pero tenía una cena. Neymar: [Como respuesta al "¿Vas a casarte?"] Gracias a Dios, ¿no? Najila: Se me va a quedar sin batería el móvil y no sé dónde está mi cargador. Estoy esperando, 203 [número de la habitación]. El hilo de mensajes se detiene aquí por espacio de una hora, de 17:18 a 18:16, cuando se reanuda con Neymar ya de nuevo fuera del hotel. Neymar: Independiente de lo que has hecho conmigo, te perdono. Está bien ahí. Cualquier cosa manda mensaje. Najila: Quiero irme. Sólo eso. Neymar: OK. Aquí, Najila adjunta la foto con marcas rojas en sus nalgas, a lo que Neymar responde con un emoji de tristeza y otro de un hombre encogiéndose de hombros. Najila: Por eso llevaba pantalón corto. ¿Recuerdas todo lo de ayer? Neymar: Obvio. Najila: Me puedes bloquear Lo voy a sumir, voy a acabar con esta ****** que estoy sintiendo. No sé si me explico. Neymar: Relájate, sigue tu vida y todo está bien. Najila: Si consigues el vuelo por la mañana me avisas, por favor. Neymar: OK, mando. Najila: El tipo que he conocido hoy no era el mismo que el de ayer. Fue por el Neymar de hoy por el que me apasioné. Neymar: No me conoces bien, soy normal. Najila: Todos lo somos. Neymar: [Adjunta un emoji de apretón de manos] Es que ayer fue rápido y no tuvimos tiempo que conversar y hoy la gente ha cambiado de idea. Najila: Puede ser. Yo estaba emocionada de conocerte, ayer fue todo tan rápido. De ahí que por la mañana vi estas marcas, ayer apenas hablamos, tú te agitabas y hoy llegaste más tranquilo. Ayer, yo estaba tranquila, y hoy quien está agitaba soy yo. Perdimos. Qué pena que salió mal. Neymar: Pero de las marcas tú también fuiste culpable, hahaha, tú pedías más [e moji de hombros encogidos]. Neymar: [como respuesta al "desencadenamos"] Sí, por desgracia. Neymar: [como respuesta a la "pena que dio mal"] Nada de nada, la gente se conoció y fue legal. Da para ver que eres una persona manera. Desafortunadamente, el episodio de hoy [de Najila dándole bofetadas] lo estropeó un poco. Pero fue un placer conocerte. Najila: [Como respuesta a "pero las marcas usted fue culpable también hahaha usted pedía más"] ¿Estás loco? Te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia. Neymar: [Emoji pensativo] Najila: Se queda así. Tú sigues siendo Neymar y yo sólo una. Si has enviado esa foto a alguien, por favor, pídela que la borre, porque no quiero nada envolviendo mi nombre con el tuyo. Neymar: Jamás lo haría.

Najila: Cerca de lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado sólo hoy (y pagado de loca, porque antes la ficha no había caído), tú sabes muy bien lo que hiciste y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste! A pesar de que eso quede en off para siempre y nunca más nos hablemos, en el fondo sabes lo que pasó. Dios es justo y a Él no se le puede comprar. Espero que nunca sienta la mitad de la angustia que he sentido en este viaje.

Creo que una GP [chica de programa] es tratada con más empatía. Lo que más me asusta en eso todo es realmente encontrar que fue todo de buena, y estoy totalmente loca. Muestra que su cerebro sólo funciona dentro de campo y su corazón no funciona en ninguna parte. Pero, en fin, sea lo que sea, no importa más. Voy a seguir y tomar el máximo de remedio posible para olvidar que un día estuve aquí para que me tratases así. Duerme bien y gracias. Por lo menos ahora, realmente sé quién es Neymar Jr.