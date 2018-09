Lorenzo: "Márquez me ha arruinado la carrera y sin duda la próxima"

El piloto de Ducati acusa al líder del Mundial de ser muy agresivo en la salida, motivo por el cual cayó y tiene dos dedos del pie malheridos.

Jorge Lorenzo ha entrado con muletas al hospitality de Marlboro producto del dedo gordo luxado y rotura del metatarso del segundo dedo del pie derecho pero sobre todo enfadadísimo con Marc Márquez al que culpa directamente de su carrera.

El detonante ha sido la caída del mallorquín, este 23 de septiembre de 2018, en la primera curva de la carrera de Aragón, de la que ha culpado muy enfadado a Márquez en la rueda de prensa, algo que el catalán ve de manera completamente diferente y que resume como un lance de carrera.

Desde 2013 no se veía a Lorenzo atacar verbalmente de esta manera a Márquez, quien será su futuro compañero de equipo en Repsol Honda.

“Estoy mal, impotente y con bastante rabia de los sucedido, la entrada de Marc me ha hecho no entrar en la curva y me he tenido que ir muy largo y para que no me pasaran 4 o 5 pilotos inclinado he abierto gas a tope y se me ha ido de atrás. Tengo un dedo luxado, rotura del metatarso del siguiente dedo y a ver si puedo correr en Tailandia”

“Mi carrera se ha arruinado, tenía la posibilidad de ganar y se ha arruinado y en Tailandia será difícil y quizás también las próximas cuatro carreras”.