Carlos Sainz hereda el gafe de Fernando Alonso: dramático abandono en la primera carrera del año

Es pronto para sacar conclusiones, pero en las redes ya empiezan a decir que está tan gafado como Fernando Alonso (Fernando Alonso y su Toyota ganan las 1.000 Millas de Sebring).

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) tuvo que abandonar el Gran Premio de Australia en la undécima vuelta por la rotura del motor de su monoplaza, que comenzó a echar humo y le obligó a detener el vehículo en la entrada a los garajes, cuando iba decimocuarto.

La mala suerte se ceba con Carlos Sainz.

"Para el coche, para el coche".#AUSmovistarF1 pic.twitter.com/06gsDajmHa — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 17 de marzo de 2019

"No power, no power" ("No tengo potencia, no tengo potencia"), dijo Sainz al equipo por radio cuando comenzó a echar humo su vehículo, con lo que recibió la orden de detener el monoplaza, que consiguió llevar hasta la calle de talleres.

Sainz iba decimocuarto, ya que había recuperado cuatro puestos en la salida, pero este abandono le deja sin puntuar en su primera carrera con la escudería McLaren.