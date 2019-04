Fonsi Nieto pilla una infección de espanto y esta a punto de perder un pie

Siempre se ha dicho que la fórmula infalible para ser feliz es tener dinero, salud y mala memoria (La rencorosa Alba Carrillo felicita a Fonsi Nieto por el día del padre tras la polémica de Courtois).

Fonsi Nieto tiene también amor, pero con la salud anda a medias.

Diez operaciones en nueve años, es el calvario que arrastra el sobrino de Ángel Nieto desde que se destrozara el pie en un accidente en Indianápolis cuando era piloto de Moto GP.

Este 3 de abril de 2019, Fonsi Nieto ha dado nuevos detalles sobre su lucha por recuperarse al cien por cien de sus lesiones y ha desvelado que estuvo a punto de perder el pie:

"Sufrí una pequeña infección durante un viaje a Malasia. Al ver el resultado de las pruebas, el doctor Ángel Villamor me llamó asustado y me metió en el quirófano para quitarme rápidamente los tornillos. Fue un momento delicado".

Afortunadamente, todo quedó en un susto y el doctor Villamor, el mismo que operó de la cadera al rey Juan Carlos, se muestra optimista con Fonsi:

"Hay que ver cómo evoluciona la lesión pero me han dicho que podré hacer una vida normal sin problemas, aunque practicar deporte será complicado. No podré correr, por ejemplo".

Fonsi afirma en Hola que han sido unos meses complicados porque él no es, precisamente, un enfermo fácil y quien más ha sufrido ha sido su mujer, Marta:

"Yo tenía que estar en el sofá guardando reposo y me enfadaba. Intentaba hacer cosas y Marta me vigilaba para que no me moviese. Hemos tenido muchas discusiones. Ha tenido que aguantar mi impaciencia y mi mal humor".