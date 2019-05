Piloto sueco empotra su monoplaza contra un muro en una carrera libre de IndyCar

El piloto novel de IndyCar Felix Rosenqvist sufrió este miércoles un tremendo accidente en un enfrentamiento libre previo a la carrera de 500 millas (cerca de 805 kilómetros) que se celebrará en la ciudad estadounidense de Indianápolis el próximo 26 de mayo, según rt.

El deportista sueco, del equipo Chip Ganassi, rodó demasiado bajo en la curva 2 del autódromo y perdió el control del tren trasero. La inercia arrojó su monoplaza hacia las protecciones de la parte exterior del circuito, donde perdió dos ruedas en el impacto y, acto seguido, atravesó otra vez la pista hasta empotrarse en el muro de neumáticos interior.

Por suerte, los demás pilotos evitaron la colisión con el vehículo accidentado y Rosenqvist pudo salir ileso y por sí solo de entre los restos del bólido

El portal IndyStar detalló que el automovilista fue revisado por el personal médico del circuito y se le autorizó a seguir conduciendo. En un tuit, el propio Rosenqvist agradeció a su equipo la construcción de un coche tan seguro.

Esta fue ya la segunda emergencia protagonizada por el piloto sueco en lo que van de preparatorios del IndyCar 500. El día 11, un primer monoplaza que manejaba se prendió fuego en medio de la pista y tres días después recibió un un nuevo vehículo. En la víspera del accidente, Rosenqvist compartió con sus seguidores de Twitter una imagen de su "nueva arma 500" y pidió opiniones al respecto.

Our new 500 weapon! What do you think? #NTTDATA pic.twitter.com/zBUxL3Ub8R