Fernando Alonso pega el pufo: a la repesca en las 500 Millas de Indianápolis

Fernando Alonso protagonizó la decepción de la jornada en la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano no pudo meterse entre los 30 mejores -acabó 31- y asegurar su presencia para la carrera del 26 de mayo, así que tendrá que disputar este domingo 19 de mayo de 2019 (18.15 horas) una repesca con otros cinco coches para intentar lograr una de las últimas tres plazas de la parrilla.

Desde el comienzo de la jornada, las cosas fueron mal para el español, incapaz de rodar con los mejores en su segunda participación en la carrera estadounidense. Nada que ver con su primera experiencia, en 2017, cuando estuvo peleando por la victoria hasta que un fallo en el motor a 20 vueltas del final le obligó a retirarse.

Las 500 Millas de Indianápolis son el gran objetivo del piloto asturiano este año, que espera convertirse en el segundo piloto, después de Graham Hill, en ganar la Triple Corona del automovilismo, tras sus éxitos en el Gran Premio de Mónaco en la F1 y las 24 Horas de Le Mans en resistencia.

Los problemas que ha experimentado Alonso durante todo el programa de entrenamientos de las 500 Millas continuaron este sábado cuando el McLaren Indy número 66 sufrió un pinchazo en una de sus ruedas traseras. "No ha ayudado", declaró Alonso a los medios de comunicación en la Motor Speedway de Indianápolis tras uno de las intentonas de clasificarse.

