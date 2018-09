Nikoloz Sherazadishvili, es el primer judoka español que gana un Mundial

El español Nikoloz Sherazadishvili se proclamó este lunes campeón mundial en Bakú, primer título de la historia para el judo masculino español, al derrotar en la final de -90 kilos al cubano Ivan Felipe Silva por ippon en el tiempo extra.

Silva, campeón en abril de los campeonatos panamericanos, fue el primero en adelantarse con un waza-ari, pero el español de origen georgiano empató a solo cuarenta segundos del final de los cuatro minutos reglamentarios, según huffingtonpost.

Así ha logrado Sherazadishvili ganar.

BREAKING: Nikoloz SHERAZADISHVILI (ESP) becomes the first ever senior male world judo champion from Spain! He throws SILVA MORLES (CUB) with a uchi-mata in the -90kg final!



