México: Hallaron muerto al popular surfista Adam "Biff" D'Esposito pero las autoridades lo ocultaron casi un mes

Un misterio que huele bastante mal.

Adam Francis D'Esposito murió a principios de mes en México, pero las autoridades no informaron de su muerte pese a las campañas para encontrarlo tras su desaparición

El popular surfista de olas gigantes Adam Francis D'Esposito -conocido como Biff- fue encontrado muerto por las autoridades mexicanas hace casi un mes en Rosarito, cerca de la frontera con San Diego, en los Estados Unidos.

Pese a que era intensamente buscado desde principio de septiembre y su desaparición era pública, los agentes que hallaron su cadáver no reportaron nada sobre el descubrimiento hasta varias semanas después, de acuerdo al canal Fox 5 San Diego. Esa filial de noticias informó además que D'Esposito murió ahogado, aunque no se aclararon las causas que provocaron su deceso.

