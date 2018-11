Esta patinadora se descojona de Neymar: ”En mi carrera me he caído menos que Neymar en 90 minutos”

Al término del partido entre el Paris Saint Germain y el Liverpool, la patinadora rusa Elizaveta Tuktamýsheva se permitió un comentario sarcástico: dijo que a lo largo de toda su carrera deportiva se ha caído sobre el hielo menos veces que el futbolista brasileño Neymar Jr. durante los 90 minutos que dura un encuentro, según reza el tuit que publicó en la madrugada de este jueves, según rt.

Por su parte, el técnico de los 'Reds', Jurgen Klopp, también apeló a la ironía al concluir la contienda, diciendo que Neymar -quien anotó el gol de la victoria para los franceses- hizo que los jugadores del equipo británico "parecieran carniceros", por reaccionar de manera teatral cada vez que le hacían una entrada.

No es la primera vez que acusan a Neymar de lanzarse al suelo o simular un contacto inexistente para que los árbitros señalen falta cuando no la hay. En un anuncio que protagonizó tras el Mundial de Rusia 2018, el futbolista brasileño admitió haber "exagerado" el contacto de los contrincantes, aunque matizó culpas y afirmó que sufre en el campo.

Tampoco es excepción que la patinadora rusa, de 21 años, llame la atención de las redes. A finales de este octubre, Elizaveta Tuktamýsheva dejó a todos boquiabiertos con un sensual y atrevido baile de exhibición, vestida de azafata, durante el Gran Premio de Quebec (Canadá), donde se alzó con el oro. Una semanas después se despojó de vestimentas hasta quedar en paños menores durante su actuación en el trofeo NHK, el Gran Premio japonés de patinaje artístico sobre hielo.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC