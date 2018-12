Este patinador deja caer a su pareja y ella se golpea brutalmente la cabeza contra el hielo

Los patinadores artísticos Timothy LeDuc y Ashley Cain han protagonizado un momento estremecedor durante su actuación en la competición Golden Spin que se celebró este viernes en la ciudad de Zagreb (Croacia). LeDuc sostenía a Cain en el aire y al bajarla un fallo de cálculo hizo que la chica se golpeara la parte posterior de la cabeza con el hielo, según rt.

Ambos terminaron en el suelo y, aunque la chica parecía aturdida, se levantaron y terminaron su actuación. Posteriormente, Cain apareció ante los espectadores con un collarín.

Más tarde, la deportista escribió un mensaje a través de la cuenta oficial en Twitter de la Federación de Patinaje de EE.UU. agradeciendo a todo el mundo el apoyo mostrado. En el tuit informó también que ya había salido hospital y que continuaría la recuperación en casa.

🇺🇸 #AshleyCAIN / #TimothyLEDUC - They took a nasty fall. Ashley in neck brace with ice pack on back of head. Here's hoping she will be ok! 😰 #CSFigure #FigureSkating #GoldenSpin pic.twitter.com/X17SwOXo96