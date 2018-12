Luto en el béisbol venezolano: dos 'grandesligas' fallecen en un accidente de tráfico

Los jugadores de béisbol venezolanos Luis Valbuena y José Castillo, del equipo Cardenales de Lara, fallecieron la madrugada de este viernes en un accidente de tráfico, según rt.

El hecho ocurrió mientras los 'grandesligas' se desplazaban por el sector 'La Morita' de la Autopista Centro Occidental, que conecta a los estados Yaracuy y Lara. En la camioneta Toyota Fortuner en la que viajaban también se encontraba el beisbolista venezolano Carlos Rivero y el conductor. Ambos se encuentran con vida.

Esa noche, los jugadores habían participado en un encuentro entre su equipo y el de Leones del Caracas, en el Estadio Universitario de la capital venezolana, y regresaban por vía terrestre a Barquisimeto, capital del estado Lara.

Distintos equipos deportivos han manifestado su pesar en las redes ante la muerte de Valbuena, quien en 2017 había firmado un contrato por dos años con el equipo estadounidense 'Los Angelinos de Anaheim', y de Castillo, quien llegó a los 1.000 imparables el pasado 18 de octubre.

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional, compuesta por ocho equipos locales, entre los que se encuentran los de los dos jugadores fallecidos, también expresó su pesar por la muerte ocurrida esta madrugada.

El equipo Leones del Caracas, con el que se disputaron un juego anoche, también colgó en su cuenta de Twitter su mensaje de condolencia.

En la cuenta oficial de las Grandes Ligas de Béisbol también lamentaron la pérdida de estos dos jóvenes deportistas.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Angel Luis Valbuena and former MLB infielder José Castillo. Our thoughts and prayers are with their loved ones during this time of grief. pic.twitter.com/GxegOtJXuB