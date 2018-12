Así fue la aparatosa caída de un surfista tras tropezar con un tiburón

Alex Soto ha filmado con su GoPro cómo se cayó al tropezar con un tiburón frente a la ciudad de Cabarete, en la República Dominicana, mientras practicaba kitesurf, según rt.

De acuerdo con The West Australian, el curioso incidente ocurrió la pasada semana, cuando el deportista estaba entrenando para los Juegos Panamericanos de 2019. Según su testimonio, vio al escualo tan solo segundos antes del choque, pero iba demasiado rápido como para evitarlo. Como resultado de la colisión, se cayó al agua, pero logro sostener su 'kite'.

"Regresé a la escuela donde trabajo y se lo conté a los chicos, pero no me creyeron. Sin embargo, tenía mi GoPro y les mostré el video", relató el deportista. Además, agregó que ver a un tiburón en las aguas de Cabarete es muy inusual. "Nunca vi un tiburón en Cabarete en 14 años, cuando vi a este me sorprendí", aseguró.