Muere a los 76 años 'Mean Gene' Okerlund, "el entrevistador más reconocible de la lucha libre"

El entrevistador y comentador de la lucha libre estadounidense Gene Okerlund ha fallecido a los 76 años, informó este martes la WWE a través de un comunicado. La promoción no especificó la causa de su muerte, según rt.

El apodado 'Mean Gene' se hizo famoso como entrevistador en la promoción American Wrestling Association (AWA) en los 70 y en 1984 empezó a trabajar para la WWE (en aquel entonces llamada WWF), donde "se volvió tan reconocible como los luchadores" a los que entrevistaba y cuyos combates comentaba. En 1993 Okerlund se pasó a la WCW, promoción que varios años después se fusionó con la WWE.

En 2006 'Mean Gene' Okerlund se hizo un hueco en el Salón de la Fama de la WWE. Esa promoción ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de Okerlund, a quien también ha calificado como "el entrevistador más reconocible de la historia de la lucha libre".

Luchadores de distintas generaciones y otras personalidades del mundo de la lucha libre han expresado en Twitter su pésame por el fallecimiento de Okerlund y han transmitido sus condolencias a su familia.

En su mensaje, el luchador Matt Hardy ha calificado a Okerlund como "una leyenda absoluta" de la lucha que tuvo una "carrera icónica".

Por su parte, su colega Kurt Angle ha destacado que "muy pocas veces un entrevistador se vuelve tan famoso -o incluso más famoso- que los luchadores a los que entrevista", y que "Gene Okerlund fue ese tipo de persona".

En su tuit, Big E ha asegurado que 'Mean Gene' era "la voz de millones de infancias", mientras que Triple H lo describió como "la banda sonora de toda una época" de ese deporte.

