La campeona de MMA que perdió su invicto reclama a la UFC trato irrespetuoso

El pasado 29 de diciembre Cristiane Justino, luchadora brasileña de artes marciales mixtas conocida como 'Cris Cyborg', sufrió por primera vez dede 2005 una derrota al caer frente a su compatriota Amanda Nunes y ser así despojada de su título de campeona de peso pluma de la UFC, según rt.

Tras aceptar su derrota, la peleadora criticó duramente a la organización del evento por impedirle hablar y dirigirse al público inmediatamente después de terminado el combate.

"Simplemente me echaron de la jaula. Creo que fue algo irrespetuoso, porque he hecho mucho por el deporte. Solo quería saludar a mis seguidores y hablar con ellos. Creo que no estuvo bien", dijo en una entrevista brindada a los medios.