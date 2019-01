Imputan por corrupción al presidente del Comité Olímpico Japonés

El presidente del Comité Olímpico de Japón, Tsunekazu Takeda, fue acusado de corrupción el pasado 10 de diciembre en Francia por el caso de la adjudicación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informa AFP, según rt.

Takeda, considerado uno de los artífices de que la capital japonesa se impusiera en 2013 a Madrid y Estambul, fue interrogado el mes pasado por un juez francés que desde hace tres años investiga presuntas irregularidades, agregaron las fuentes, según lavozdegalicia.

