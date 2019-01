La impresionante maniobra de este piloto de helicópteros sobre los Alpes para rescatar a un montañista

Si no lo ves no lo crees. Desde que vi Fuerza mayor me horroriza la posibilidad de quedarme atrapada en los Alpes mientras esquío en algún punto. Justo eso le ocurrió a un esquiador que quedó varado en una de las laderas de los Alpes a principios de año después de que una lesión en la rodilla le impidiera continuar cuesta abajo. Un piloto de helicópteros logró salvarlo con una maniobra limpia de una de las cosas más difíciles de hacer en un helicóptero, según recoge Elizabeth Werth en gizmodo.

El video fue publicado en Facebook por un hombre llamado Nicolas Derely, que estaba esquiando con un grupo de amigos. Según la CNN, uno de sus acompañantes, Bruno, se quedó exhausto y sufrió una desagradable caída. A pesar de estar a más de 2 km sobre el nivel del mar, lograron realizar una llamada de emergencia. Y el video de un rescate más increíble que verás hoy.

El Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (la policía francesa de montaña) respondió a la llamada. Mientras los amigos de Bruno grababan, un helicóptero se acercó a la cuesta empinada del paso Anterne. El piloto logró meter el esquí de aterrizaje derecho sobre la nieve, una hazaña que permitió al equipo de rescate asegurar una rodillera y elevar a Bruno a un lugar seguro.

Este tipo de maniobras se conoce como aterrizaje en pináculo, y aunque es posible que hayas visto a los militares hacerlas para evacuar a los soldados de la ladera de una montaña, también se usa para rescatar a los civiles de la ladera de una montaña. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación tiene una guía completa sobre cómo realizar un acercamiento en pináculo, por si quieres buscar tu helicóptero y probarlo ahora mismo. Pero debes saber que es mejor intentarlo yendo contra el viento.

Todo este procedimiento se realizó con las palas del rotor del helicóptero a pocos centímetros de la nieve y nervios de acero por parte del piloto. Es imposible no estar impresionado.