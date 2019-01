Muere esta joven jinete y su caballo de equitación en una caída

Una joven jinete británica murió como consecuencia de las heridas que sufrió al caer de su caballo, luego de que el animal se desplomara y perdiera la vida. De inmediato, Natasha Galpin, de 22 años, fue trasladada hasta un hospital de Glasgow (Escocia, Reino Unido), pero falleció horas después, publicaron medios locales, según rt.

Durante una práctica de equitación el pasado martes en la zona de Dumfries (suroeste de Escocia), el caballo sufrió la ruptura de una arteria. La violenta caída le provocó a Galpin graves heridas, por lo que debió ser trasladada en helicóptero hasta un centro médico local, desde donde la derivaron al Hospital Universitario Reina Isabel de Glasgow. Sin embargo, los profesionales que la atendieron no lograron salvarla.

Su entrenador, Iain Jardine, anunció el "trágico accidente" durante el entrenamiento, "lo que resultó en la muerte prematura" de la jinete, "como también la pérdida del caballo".

Además, definió a la víctima como "una jinete de eventos exitosa". "Nuestros pensamientos y oraciones están con los padres y las hermanas de Natasha en este momento tan triste", concluyó.

En su carrera, Galpin obtuvo los Campeonatos de Novatos de Escocia y de Hendersyde en 2017.

Tributes pour in for 'talented' rider Natasha Galpin after she was fatally thrown from dying horse https://t.co/JWRJE0GxIW pic.twitter.com/H0JI3jOWFY

In memory of Natasha Galpin, today's jockeys will be wearing black armbands. Our thoughts are with the family and friends of Natasha, as well as everyone at @jardineracing's yard pic.twitter.com/9p2cm2vPta