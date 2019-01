Pierde una sangrienta pelea de boxeo tras sufrir este impactante corte en la frente

En las preliminares del combate estelar de este sábado entre los boxeadores Manny Pacquiao y Adrien Broner, otra pelea en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.) fue teñida de sangre, según rt.

En concreto, el luchador sueco Badou Jack (22-1-3/13 nocauts) sufrió un profundo corte en la frente durante el séptimo asalto de su pelea con el estadounidense Marcus Browne (23-0/16 nocauts) en el campeonato mundial del peso semipesado.

La herida, producida por un choque de cabezas entre los combatientes, provocó que tanto Browne como el réferi resultaran manchados de sangre tras los doce asaltos que se prolongó la pelea, que terminó con victoria del estadounidense por decisión unánime

Geez...this looks like a WWE Attitude Era match with all this blood from Badou’s face... #BadouJack #MarcusBrowne #JackBrowne #PacBroner #PacquiaoBroner #PacquiaoVsBroner #PBC #Showtime #Boxing pic.twitter.com/hYaO1EDqQF