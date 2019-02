Este boxeador le propone matrimonio a su pareja en pleno cuadrilátero y tras perder por nocaut

El boxeador italiano Carmine Tommasone fue derrotado este sábado a manos del mexicano Óscar Valdez en una pelea por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de peso pluma, en Frisco (Texas, EE.UU.), según rt.

Tommasone fue superado ampliamente por su rival y, tras caer varias veces, el árbitro decretó nocaut técnico en el séptimo asalto.

Sin embargo, el italiano supo convertir lo que parecía una desafortunada noche en uno de los momentos más inolvidables de su vida, cuando decidió proponerle matrimonio a su novia en pleno cuadrilátero y solo unos minutos después de finalizado el combate.

El púgil consiguió sacarse el amargo sabor de boca que le dejó su primera derrota como profesional y consiguió el tan esperado 'sí' de su pareja

And @oscarvaldez56 takes care of business in the 7th! What ring rust? #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/xYKoPMDoTJ

Carmine Tommasone comes away from the night as a winner as well. Congratulazioni, Carmine! #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/nRC4u3F47y