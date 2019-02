New England Patriots gana la Super Bowl por sexta vez tras machacar sin piedad a Los Angeles Rams

Los New England Patriots arrollaron a los Rams de Los Ángeles por 13 a 3 este domingo en la final de la Super Bowl, haciéndose por sexta vez con el título, según rt.

Con esta sexta victoria del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (la NFL), los de Massachusetts se equiparan con la marca de los Pittsburgh Steelers, situándose ambos como los equipos que más veces han ganado la competición. Tom Brady, jugador de 41 años de los Patriots, se convierte así en el 'quarterback' más veterano en ganar el torneo.

El partido no estaba exento de polémica, puesto que en el encuentro de acceso a la final entre los New Orleans Saints y los Rams no se pitó una interferencia de pase decisiva, lo que permitió a los californianos disputar la Super Bowl.