Despiden a este muecín de una mezquita israelí por estas fotos posando como culturista

Ibrahim al-Masri, de 46 años, ha sido despedido de su trabajo como muecín en la mezquita de Jezzar Pasha en Acre (Israel), después de que las autoridades locales descubrieran fotografías suyas con indumentaria de culturista publicadas hace dos años en la Red, informó este lunes The Jerusalem Post, según rt.

El hombre ha solicitado a las autoridades que reconsideren su decisión para que pueda recuperar su trabajo, ya que -asegura- "solo vieron el uniforme, no a la persona". Desde el Ministerio del Interior solo han dicho que Al-Masri fue despedido en conformidad con la normativa vigente, sin ofrecer más detalles.

El muecín es un miembro de la mezquita que, cinco veces al día, se encarga de llamar con su voz a la oración desde una de las torres del templo islámico.

Israeli mosque prayer caller fired over photos in bodybuilder outfit: Ibrahim al-Masri said he lost his job as chief muezzin of the Al-Jazzar Mosque after local officials came upon the photos of him at the state bodybuilding championship in 2017. https://t.co/d6vuOIp200 JPost pic.twitter.com/IEw5gUHCYc