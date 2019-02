Así fue la estrepitosa caída de una esquiadora estadounidense a 100 km/h

Lindsey Vonn, famosa esquiadora estadounidense y campeona olímpica que anunció su retiro para después de los Mundiales de Are (Suecia), sufrió una estrepitosa caída durante una carrera en el marco de esta competición de esquí alpino, según rt.

La deportista estaba realizando una prueba en el 'supergigante' y alcanzaba velocidades de hasta 100 kilómetros por hora cuando impactó contra varias banderas en secuencia. Vonn perdió el equilibrio, cayó y chocó contra una barrera de protección.

Afortunadamente, la esquiadora no tuvo lesiones, pudo levantarse por su propia cuenta y en pocos minutos bajó esquiando hasta el final del trayecto. Se reporta que planea participar en la prueba de este jueves.

It's heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔



The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏



Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏 pic.twitter.com/sLw83tvVUi