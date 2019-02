Los impresionantes movimientos al estilo ninja del brasileño 'Demoledor' dejan atónitos a los fanáticos de las MMA

Este sábado, el luchador brasileño Michel Pereira cautivó una vez más al mundo de las artes marciales mixtas con su despliegue de acrobáticos movimientos ante el surcoreano Dae Sung Kim durante la velada Road FC 52, celebrada en Seúl (Corea del Sur), según rt.

Pereira de 25 años, llevó la pelea a otro nivel y consiguió noquear a su contrincante con sus singulares técnicas de ataque: saltos mortales, patadas voladoras y golpes de rodillas que hicieron caer a Dae Sung varias veces a la lona y con los que consigue cada vez más seguidores entre los aficionados a este deporte.

Con esta victoria, el brasileño, apodado 'Demolidor', obtiene un récord de 22-9.

Michel Pereira is a nutcase, and we should love him for it. #ROADFC052 pic.twitter.com/HMc89WmRgn