Este caimán se cuela en un torneo de golf en Florida y roba una bola

Un torneo de golf por parejas en el Bonita National Golf Club, de Florida (EE.UU.), tuvo 'la participación' de un caimán, que ganó un inesperado protagonismo, según rt.

El pasado 17 de febrero, durante el recorrido del hoyo 2, Joanne Sadowsky ejecutó de mala forma un golpe, por lo que la bola se dirigió hacia el agua, donde se encontraba el reptil, detallaron medios locales.

Pese a que como el caimán se adueñó de la bola y Sadowsky no perdió el golpe y evitó una penalización, la pareja no logró ganar el torneo.

