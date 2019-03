El insólito momento en que este luchador se lesiona tras su victoria

Este sábado, el luchador brasileño de artes marciales mixtas Johnny Walker se impuso ante el letón-canadiense Misha Cirkunov en el evento deportivo UFC 235, que se celebró en Las Vegas, EE.UU., según rt.

Y para celebrar su victoria, Walker se dispuso a realizar el baile del 'gusanito', sin embargo cuando se dejó caer al suelo se golpeó y dislocó el hombro izquierdo. El brasileño dijo en una conferencia de prensa, luego de la pelea, que ahora que también necesita entrenar sus celebraciones.

Walker necesitó menos de un minuto de combate, para obtener una impresionante victoria sobre Cirkunov. El brasilero utilizó una 'rodilla voladora' y dejando a su oponente en la lona, donde le propinó varios puñetazos. Al ver a Cirkunov completamente perdido, el árbitro decidió detener la pelea.

FLYING KNEE!!!@JohnnyWalkerMMA does it again at #UFC235! pic.twitter.com/7FQsO3gZjD