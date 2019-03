Conor McGregor deja la MMA

El irlandés Conor McGregor ha anunciado este martes a través de su cuenta en Twitter que termina su carrera como luchador de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), según rt.

McGregor ya anunció su retirada de la MMA hace aproximadamente tres años, pero sin embargo desde entonces ha celebrado varios combates, entre ellos uno contra el ruso Khabib Nurmagomédov que acabó con una trifulca entre ambos luchadores.

McGregor, de 30 años, es uno de los luchadores más famosos de la MMA. En su carrera disputó 25 combates oficiales y ganó 21 de ellos.

En los últimos tiempos, el irlandés -por el momento suspendido por 6 meses por la trifulca con Khabib en la velada UFC 229 del pasado 6 de octubre- se ha visto involucrado en varios escándalos. El más reciente de ellos tuvo lugar el pasado 12 de marzo. Aquel día, el luchador rompió y se lo llevó el teléfono de uno de sus seguidores, cuando este trataba de hacerle una foto a la salida de un hotel de Miami (Florida, Estados Unidos). Como resultado de sus acciones, McGregor fue detenido, pero horas después quedó en libertad tras pagar 12.500 dólares de fianza.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!