Este boxeador se burla de su rival en pleno combate y acaba noqueado en los últimos 14 segundos de la pelea por idiota

Se ha hecho viral un video del combate de boxeo celebrado este 24 de marzo entre el británico Sam Maxwell y el francés Sabri Sederi, que muestra cómo el primero de ellos, golpeado y burlado durante todo el encuentro por su oponente, pudo noquear a Sederi al final de la última ronda, según rt.

La pelea, en la que se disputaba el título de campeón en peso súper ligero de Europa, tuvo lugar en el Leicester Arena, ubicado en esa localidad británica.

Al final del combate, Sederi, favorito indiscutible de las rondas previas, empezó a fanfarronear frente al boxeador británico e incluso trató de tirarle un beso. Sin embargo, cuando restaban solo 14 segundos, Maxwell pudo derribarlo con un golpe directo a la barbilla.

Es el primer fracaso en la carrera de Sederi.

El mismo Maxwell comentó la grabación de su victoria con una frase de la película 'Gladiator': "¿No se han divertido

Woooooow! 😳



Sam Maxwell was losing and being taunted by his opponent all fight and then did this with 10 second to go!



Incredible knockout 👊 pic.twitter.com/qM069RZnQK