Paula Echevarría publica esta foto en su primera clase de pilates y se desata el debate mas surrealista de la historia

A las redes no se les escapa una. Paula Echevarría ha empezado a hacer pilates. La actriz ha compartido este miércoles en Instagram una fotografía suya con sus primeros pinitos, pero la instantánea ha provocado un inesperado debate entre sus seguidores, según huffingtonpost.

"Pilates. Dia 1. Hemos llegado a la conclusión de que para poder alcanzar algunas posturas de #Yoga sin sufrir tensiones, el #pilates puede ser una gran ayuda.. Así que allá vamos!", ha escrito Echevarría junto a la imagen.

Ese comentario ha desatado un intenso debate entre sus seguidores. Los bandos estaban claros: los partidarios del yoga y los partidarios del pilates. Estos son algunos de los comentarios que la publicación de la actriz ha provocado:

Pero y por qué no probar con alguien que te sepa enseñar a no lastimarte en Yoga? Hay muchas maneras de usar los "props" en Yoga para aprender a llegar a las posturas con cero tensión y cero lesiones (mantas, bloks, cintas, sillas, etc) la cosa es que te lo sepan enseñar 😉damevidal