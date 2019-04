Dan por muertos a tres de los mejores alpinistas del mundo tras una avalancha en Canadá

Los alpinistas austríacos David Lama, Hansjörg Auer y el estadounidense Jess Roskelly se encuentran desaparecidos en Canadá y presumiblemente muertos tras una avalancha en las Montañas Rocosas canadienses cuando escalaban Howse Peak.

Parks Canada, el organismo público a cargo del Parque Nacional Banff, donde se encuentra Howse Peak, señaló a Efe que «basado en la valoración de la situación, se presume que los tres miembros del grupo han muerto».

Según Parks Canada, el miércoles, tras no recibir noticias de los tres alpinistas, considerados entre los mejores del mundo y que tenían planeado atacar la cara este de Howse Peak, su personal sobrevoló el área y descubrieron indicios «de múltiple avalanchas y restos de equipo de escalada».

«Parks Canada extiende sus más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de los tres montañeros», añadió el comunicado.

En estos momentos, las autoridades canadienses no pueden proceder a la recuperación de los restos «debido a nuevas avalanchas y las peligrosas condiciones en la zona», debido a fuertes vientos y precipitación que incrementan el riesgo de más avalanchas.

Medios locales informaron a primeras horas de hoy de la desaparición de los tres alpinistas tras una avalancha en Howse Peak, una montaña de 3.395 metros considerada como una de las más difíciles de las Montañas Rocosas canadienses.

El periódico estadounidense «The Spokesman Review» señaló que Roskelley, de 36 años, dijo a su padre, el también montañero John Roskelley, que contactaría con él el martes pero que la comunicación no se produjo. John Roskelley se puso en contacto con las autoridades canadienses que sobrevolaron el área en helicóptero e informaron que había indicios de una avalancha y al menos un cuerpo parcialmente enterrado. Roskelley afirmó al periódico que su hijo y los montañeros austríacos Lama, de 35 años de edad, y Auer, de 28, «están muertos. No están desaparecidos». La ruta que los tres montañeros utilizaron para atacar Howse Peak no fue abierta hasta 1999 por su dificultad.

Aunque aún no ha sido confirmada oficialmente la muerte de estos tres deportistas que se contaban entre los mejores alpinistas del mundo, Claudi y Rinzi Lama, los padres de David, revelaron que cuentan ya con la pérdida de su querido hijo. «Apreciamos las muchas palabras y pensamientos positivos de cerca y de lejos, y pedimos que comprendan que no haremos más comentarios. Más bien, pedimos que recuerden a David por su alegría de vivir, su entusiasmo y la vista de sus amadas montañas», escribieron. «Nuestros pensamientos están con la familia de Hansjörg y Jess», concluye el breve mensaje, publicado en la web de David Lama.

Las manifestaciones de pesar y solidaridad se sucedían hoy sin cesar, desde el Gobierno hasta los colegas, amigos y admiradores. «Después de un trágico accidente de avalancha, dos de nuestros alpinistas y escaladores más famosos (...) siguen desaparecidos. En este difícil momento, mis pensamientos están con la familia y los amigos de los dos jóvenes tiroleses", escribió en un tuit el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.