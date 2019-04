Esta luchadora de la MMA le da una paliza a un salido que se masturbaba mientras la miraba

Joyce Vieira, luchadora brasileña de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), le dio una paliza a un joven que se estaba masturbando mientras la miraba cuando esta y una amiga estaban realizando una sesión de fotos en bikini en una playa de Cabo Frío (Río de Janeiro, Brasil), informaron este lunes medios locales, según rt.

Vieira explicó que había visto cómo el individuo de 27 años, identificado como Jiseni Ferreira, se había detenido delante de ellas, y pensó que era un admirador. "Cuando miré mejor hacia ese lado él estaba con el pantalón bajado y de pie en un camino por donde pasa gente a todas horas, incluso niños", explicó la deportista, quien detalló que el joven "estaba erguido, haciendo ruidos y gimiendo".

Entonces la 'Princesa Fiona', como se la conoce, se dirigió a Ferreira para pedirle que dejara de molestarlas, pero este "continuó masturbándose" y le dijo: "¿Por qué, no te gusta? Ven aquí", contó la luchadora. Estas últimas palabras -asegura- fueron el detonante, pues se abalanzó sobre él y empezó a golpearlo. En ese momento, Ferreira trató de defenderse y lanzó un puñetazo. "El golpe me dio más rabia todavía, quería matarlo de tanto golpearlo, pero no pude", concluyó Vieira.

El hombre consiguió escapar pero posteriormente la Policía lo arrestó en un banco de la zona. No obstante, Ferreira argumentó que el incidente se produjo porque estaba orinando y Vieira malinterpretó la situación.