(VIDEO) Este paracaidista sufre un fuerte choque contra una pared por filmarse a sí mismo en su caída

Una inesperada ráfaga de viento, un cambio de curso a último momento, una pared que se alza en el lugar más inapropiado: los riesgos del paracaidismo son impredecibles, y así lo confirma una grabación publicada este lunes por el portal Medialeaks, según recoge rt y comparte Paula Dumas para PD.

El incidente, que felizmente no dejó víctimas mortales, ocurrió en Brasil, según se desprende de la descripción que aporta el video, aunque no hay precisión de lugar ni fecha, como tampoco se identifica al desafortunado paracaidista ni se informa de su estado de salud. Sin embargo, la cámara que llevaba en su casco pudo registrar que el deportista no perdió el conocimiento ni el sentido del humor.