Este médico universitario abusó sexualmente de 177 estudiantes durante décadas y el centro lo sabía

Un médico del equipo de fútbol Ohio State, de la Universidad Estatal de Ohio, abusó sexualmente de al menos 177 estudiantes durante casi dos décadas, y las autoridades escolares no tomaron medidas pese a estar al tanto de las numerosas denuncias sobre su conducta inapropiada. Así lo ha revelado un informe de investigación difundido este viernes, según rt.

Fallecido en 2005, el doctor Richard Strauss cometió sus reiterados abusos entre 1979 y 1996 e involucraron a atletas de al menos 16 diferentes equipos deportivos, así como a otros estudiantes que acudieron al centro de salud estudiantil de la institución y a una clínica fuera del campus. Además de las 177 víctimas identificadas, también hubo 38 personas que confirmaron haber sufrido una experiencia abusiva por parte de un médico de la Universidad de Ohio, pero no pudieron identificar a Strauss con certeza.

La investigación -que supuestamente costó a la institución unos 6,2 millones de dólares- concluye, asimismo, que más de 20 miembros del personal y funcionarios "tenían conocimiento" de las preocupaciones de los estudiantes sobre el comportamiento de Strauss, pero no tomaron ningunas medidas para detenerlo y nunca lo pusieron en conocimiento de la Policía.

On behalf of the university, we offer our sincere apologies and profound regret to those who endured abuse by Dr. Richard Strauss. His actions and the university's inaction at the time were unacceptable.



