Schwarzenegger comparte nuevas imágenes del momento en que lo atacaron con una patada voladora durante un evento deportivo

La estrella de Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha compartido un nuevo video del ataque por la espalda que sufrió este sábado en un festival deportivo en Sudáfrica, cuando un joven le propinó una patada voladora, según rt.

Schwarzenegger se presentó en el Arnold Classic Africa Festival en Sandton, Johannesburgo, cuando fue golpeado por un sujeto que corrió hacia él y propinó una patada en la parte alta de la espalda. El actor se tambaleó hacia un grupo de personas que lo rodeaba.

En una serie de tuits, Schwarzenegger dio las gracias a sus simpatizantes y aseguró que "no hay de qué preocuparse". "Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes", señaló el actor.

El actor también instó a sus fans a no darle al atacante su minuto de fama y a promocionar en su lugar a los atletas que participan en el festival o, al menos compartir videos borrosos y sin sonido del incidente para que el atacante "no llame la atención".

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019