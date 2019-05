Esta corredora de 22 años colapsa y muere al acercarse a la meta en un maratón

Una participante de la 42ª edición de la Maratón Rite Aid de Cleveland (EE.UU.), celebrada este domingo, falleció al colapsar poco antes de alcanzar la meta, informa Fox News, según rt.

De acuerdo con el reporte, la corredora fue identificada como Taylor Ceepo, de 22 años, graduada de la Universidad de Walsh. La joven se desplomó a unos 400 metros de la meta y fue declarada muerta en un hospital cercano, a donde fue transladada de inmediato.

La causa de su muerte no ha sido esclarecida. No obstante, los medios locales destacan que la temperatura en la ciudad era de cerca de 30 grados Celsius, por encima del promedio.

It is with great sadness that our Walsh family has lost one of our own, Taylor Ceepo, too soon.



To all of our Cavaliers out there...please pray for Taylor, her family, Women's Soccer teammates and coaches during this difficult time. pic.twitter.com/m2uhYrWhkw