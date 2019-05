Este windsurfista profesional muere en San Petersburgo tras chocar contra un barco hidroala

Un windsurfista ruso murió tras chocar contra el hidroala de pasajeros Meteor el pasado 27 de mayo en la ciudad de San Petersburgo (Rusia), informa la cadena local Rossiya 24. Artiom Akímov, de 18 años, formaba parte de la selección juvenil de windsurf rusa. Estaba entrenándose cuando ocurrió el fatal accidente en aguas del golfo de Finlandia, según rt.

Una cámara de vigilancia grabó los últimos segundos de la vida del joven deportista. Durante su entrenamiento Akímov cruzó el golfo, llegó hasta la isla Vasílievski, dio la vuelta y en su regreso, a unos 60 kilómetros por hora, chocó con el hidroala.

Según la versión preliminar, la vela impidió al deportista ver la embarcación, que suele desplazarse con velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Sin embargo todavía no se sabe por qué el capitán no prestó atención a la figura del windsurfista y no redujo la velocidad.

La directora de la escuela deportiva donde entrenaba Akímov, Natalia Fiódorova, relató que el joven era un buen deportista que conocía perfectamente esas aguas.

Los buceadores encontraron el cuerpo de Akímov pasadas varias horas. Desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia ya avisaron que el windsurfista, al acercarse a la ruta de los barcos, violó la legislación marítima.