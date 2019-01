La checa Karolina Plisková vence a Serena Williams en el Abierto de Australia

La tenista checa Karolina Plisková ha derrotado a la estadounidense Serena Williams en su partido de cuartos de final del Abierto de Australia disputado este miércoles en el Arena Rod Laver de Melbourne, informan medios locales, según rt.

De esta manera Plisková pasa a las semifinales, donde este jueves se verá las caras con la japonesa Naomi Osaka. Por otro lado, su compatriota Petra Kvitová disputará la otra semifinal ante la estadounidense Danielle Collins.

Karolina Pliskova has beaten Serena Williams in a stunning #AusOpen win and will now go through to the semi finals. Follow our live updates here: https://t.co/x0YqIS4wty pic.twitter.com/8hrgp8FNGq