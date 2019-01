"Déjalo, ya está muerto": La cómica reacción de la Red tras la rotunda victoria de Djokovic ante Nadal en Australia

La Red se inundó de humor en forma de memes y 'gifs' tras la contundente victoria de este sábado del tenista serbio Novak Djokovic sobre el español Rafael Nadal en la final masculina del Abierto de Australia, según rt.

Así, un internauta rescató el clásico meme de los 'Los Simpson' de "Déjalo ya, ya está muerto" insertando los rostros de los protagonistas del partido.

Otro de los memes recuerda que Nadal llegó a la final sin ceder una sola manga en todo el torneo y perdió tres sets seguidos cuando se enfrentó a Djokovic, asegurando que no se trataba de una brom

Asimismo, un tuitero puso la imagen del tenista español en una caja del juego de construcción LEGO, dando a entender que el serbio 'destrozó' al manacorí sobre la pista del Rod Laver Arena.

Por otro lado, la página oficial de Twitter del Abierto de Australia publicó un 'gif' en el que se observa el curioso baile del ganador al término del partido.

Por último, también hubo quienes catalogaron de "superhombre" a Djokovic tras su encomiable actuación ante Nadal.

Live scenes from the #AusOpen final pic.twitter.com/1SHAXs9Q9t

*Nadal reaches the final without dropping a set in the entire tournament*



*Djokovic gets 3 straight sets*



Nadal:#DjokovicVsNadal#AusOpen#AusOpenFinal pic.twitter.com/yZq6ikV4rr