Así se vestirá Xisca Perelló el día de su boda con Rafa Nadal

Son la pàreja perefecta (El gran Rafa Nadal se casa con la fiel Xisca Perelló).

El mutismo en torno a la boda de Nadal y Xisca es absoluto.

Sara Olivo de Informalia se ha puesto en contacto con Mery, que es como llaman a Xisca en su círculo cercano, para hablar sobre su traje de novia.

No ha querido dar detalles, pero todo apunta a la firma Cortana, creadora del diseño que lució Letizia en los Premios Ortega y Gasset de Periodismo.

La cuenta atrás ha comenzado. Rafa Nadal, el príncipe del tenis, se casa con su novia de toda la vida el próximo mes de octubre, si no hay cambios de última hora. Y la novia ya podría saber quién le va a hacer su vestido.

Así lo ha publicado Vanity Fair. Va a ser la boda del año, el momento más esperado para una pareja que ha retrasado muchos años la decisión de pasar por la vicaría.

Ya se especula sobre la autoría del vestido de novia, y se sospecha que será la mallorquina Rosa Esteva, de la firma Cortana, la diseñadora sobre la que recaerá el honor.

En su tienda de Palma del Carrer de Can Asprer, no tienen noticia de ello, y si lo supieran, afirman, no lo dirían.

"No tienen comentario sobre su boda, excepto que les deseamos lo mejor en su nueva etapa".

Cortana es una firma con sede en Palma, Madrid y Barcelona, donde tiene sus talleres artesanales. Su línea de novia, creada en el año 2011 presenta una oferta de trajes de novia de corte perfecto, etéreos y vaporosos, con una originalidad fuera de lo común.

Se trata de una marca de referencia entre muchas famosas. Hasta la Reina Letizia ha vestido en alguna ocasión sus diseños, así como Sara Carbonero, Manuela llés y Judith Mascó.

Sería, sin lugar a dudas, una magnífica elección, ya que Rafa Nadal siempre ha "vendido" la marca Baleares. De hecho, colabora de forma desinteresada con la promoción del turismo en las islas siempre que tiene ocasión. Informalia se ha puesto en contacto con la novia, quien ha declinado hacer ninguna declaración al respecto:

"Nunca suelo hablar de estos temas, y además estoy en una reunión", han sido sus palabras, al tiempo que ha pedido disculpas por no poder atendernos.

Quieren formar una familia numerosa

Ni a ella ni a Rafa les gustó nada que se filtrase la noticia de su boda a la revista Hola. Mery odia que la llamen Xisca y trabaja como directora de proyecto de la Fundación Rafa Nadal.

Tampoco su madre, María Pascual, ha querido confirmar ni desmentir lo publicado por Vanity Fair. No sería de extrañar la elección de Rosa Esteva. Su padre es arquitecto y amigo del padre de la novia y padrino en la ceremonia nupcial, Bernat Perello, un importante constructor.

Y es más, la cuñada de la diseñadora, Gemma Bes, casada, es la nutricionista personal del tenista. Además es compañera de trabajo de Xisca, ya que trabaja en la fundación escuela de Rafa donde planifica los menús de los estudiantes.

Según personas que conocen a la pareja, dar el paso de contraer matrimonio obedece al deseo de ambos de tener hijos lo antes posible. Rafa, un hombre muy tradicional y aferrado a sus raíces, se siente muy a gusto entre la gente menuda. Y nunca ha ocultado su deseo de ser padre:

"Me gustaría tener más de dos hijos", comentó en una ocasión.