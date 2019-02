El gran Rafa Nadal cae en el 'tie break' ante el maleducado Nick Kyrgios en el torneo de Acapulco

Estuvo a punto (Los 10 tics y las 8 manías de un 'extraterrestre' llamado Rafa Nadal).

Y no se queja no echa la culpa al empedrado, porque Rafa Nadal es muy grande.

Cuando le preguntaron en la rueda de prensa si esos tres puntos de partido que tuvo, los despedició por los 'numeritos' que montaba su rival, el español dejó a todos planchados:

“A mí no me saca nada de quicio. Llevo tropecientos años en el circuito y porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista no me va a despistar. Otra cosa es que crea que él debe mejorar en ese sentido. No creo que intente sacar de quicio. Él hace su show y tiene un talento descomunal. Hoy le ha salido bien y ha ganado, lo que pasa es que cuando uno se dedica a hacer esto… En teoría tiene potencial para ganar un Grand Slam y estar arriba en el ranking, pero por eso está donde está. No creo que sea un mal chico, es bueno, pero le falta un poco de respeto hacia el público, el rival y sí mismo”.