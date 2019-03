Nadal gana un partido feroz a Khachanov y se cita con Federer, pero con la rodilla 'rota'

Es un gigante (Los 10 tics y las 8 manías de un 'extraterrestre' llamado Rafa Nadal).

Unos minutos después de salir victorioso en su duelo de cuartos de final ante Karen Khachanov, este 15 de marzo de 2019, Rafael Nadal compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa sin mucha ilusión en su rostro.

El tenista balear se mostró bastante preocupado por el fuerte dolor que siente en su rodilla derecha y que a punto ha estado de provocarle el abandono del torneo de Indian Wells 2019.

Como iba a ser normal, la primera pregunta iba relacionada con su estado físico, algo que el propio Nadal reconoce que ha sabido convivir durante toda su carrera:

Su pase a semifinales ha provocado que este sábado podríamos tener un nuevo enfrentamiento entre Roger Federer y Rafael Nadal:

A pesar de estas bonitas palabras hacia su rival, Rafa reconoce no estar seguro de su participación para el partido de mañana:

"Nadie puede saber lo que ocurrirá el próximo día. Cualquier cosa puede ocurir. Mi objetivo claramente es el poder estar listo para este sábado, pero luego ya veremos que ocurrirá. No puedo garantizar cómo me voy a despertar".

Lejos del apartado tenístico, el jugador español habló del impacto de las redes sociales en la vida del tenista:

El balear reconoció que está teniendo muy mala suerte en su carrera a cuenta de las lesiones:

"Es un poco frustrante el tener muchas lesiones de manera consecutiva, pero quizás no sea el día correcto para hablar de esto en medio de un torneo. Si mañana juego y pierdo o después de la final estaré muy feliz de responderte a esta pregunta. Entiendo que quieras preguntarme esto, así que mañana o pasado me vuelves a preguntar y te responderé completamente normal y te daré mi punto de vista sobre esto".

Para finalizar, Rafael Nadal habló de lo duro que es para su físico los partidos en pista dura:

"Probablemente haya más de 1100 partidos en pista dura más que en otra superficie. El problema es que si digo algo en contra de esta superficie, parece que siempre estoy hablando negativo cuando las cosas no me están yendo bien. Es difícil encontrar una superficie tan dura como la que jugamos en tenis, donde tienes que hacer muchos movimientos agresivos y fuerzas a tu cuerpo al máximo. Me encanta jugar en pista dura, pero probablemente mi cuerpo no lo ame tanto. No digo que se tenga que jugar más en arcilla o en otra superficie, sino que se deberían adoptar pistas algo más blandas para el futuro de los tenistas".