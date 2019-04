La cruda autocrítica de Rafael Nadal después de ser eliminado en Montecarlo: "Jugué mi peor partido en 14 años"

Sólo los grandes son capaces de reconocer sus errores con valor. Desde el 2005 en adelante, Rafael Nadal se transformó en el rey de Montecarlo. Logró el título en 11 de los últimos 15 torneos que se realizaron allí e inmortalizó su nombre en aquellas tierras. La eliminación en semifinales ante Fabio Fognini en la edición 2019 sacó a relucir una profunda autocrítica, según infobae.

"He jugado uno de mis peores partidos en tierra batida de los últimos 14 años", reconoció en conferencia de prensa el dueño absoluto de esa superficie durante los últimos años. "Ha sido uno de esos días en los que todo sale mal", agregó.

El italiano de 31 años, número 18 del ranking mundial, lo despachó en una hora y media de acción: lo superó por 6-4 y 6-2, quebrándole seis veces el servicio a lo largo de todo el partido.

"Cuando pasa esto, tienes que perder. Y hoy he merecido perder porque he jugado contra un rival que ha sido mejor que yo", analizó Rafa tras su duelo contra el hombre que buscará el título ante el serbio Dusan Lajovic.

Nadal, campeón en este Masters 1000 del 2005 al 2012 y del 2016 al 2018, se alejará también de su sueño de subir hasta el número 1 del ranking que actualmente pertenece a Novak Djokovic.

"Jugué un tenis muy malo contra un buen jugador como Fabio, en una situación como ésta, lo normal es perder. Eso fue lo que hice esta tarde", afirmó el español de 32 años. Este fue el 15° enfrentamiento entre ambos en el que Fognini alcanzó su 4ª victoria.

De los 80 títulos que logró Nadal en su carrera desde aquel que alzó por primera vez en 2004, 57 fueron sobre tierra batida, el sitio en el que se siente más cómodo.

Detrás de las declaraciones de Nadal se esconde el fantasma de las lesiones que lo vienen persiguiendo desde hace varios meses: "Ahora mismo siento que tengo el 70% de mi mejor juego. De momento, la sensación es que no tengo todo lo que me gustaría tener bajo control. Las últimas lesiones aun me generan algo de inestabilidad". La próxima semana se presentará en el ATP 500 de Barcelona, otro sitio en el que es un absoluto rey: logró ser campeón en 11 de las últimas 13 presentaciones allí.