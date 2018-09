Jorge Javier Vázquez machaca públicamente a Ángel Garó en 'GH VIP 6'

Cada año es igual. Los concursantes de cualquier reality se quejan de que los vídeos que se emiten en las galas están manipulados, por lo que se intenta condicionar al público. Esto es lo que dijo Ángel Garó el 20 de septiembre de 2018 durante la segunda gala de 'Gran Hermano VIP 6'. Eso sí, Jorge Javier Vázquez le paró en seco.

El gran acontecimiento de la primera semana de vida de 'GH VIP 6' fue una bronca grupal que se tuvo por las tareas domésticas. Ángel Garó se quejó ante todos sus compañeros de que allí nadie fregaba los platos. Esto provocó un enfrentamiento de unos contra los otros y al humorista diciendo que, de haber sabido lo que se iba a encontrar en la casa de Guadalix, no hubiese entrado.

La bronca se emitió durante la gala y ante los concursantes, para que vieran la que habían montado. Tras el vídeo, Ángel Garó no pudo ser más previsible y dijo:

La conversación de la mesa fue más larga. Llevábamos dos reuniones, habéis sacado trocitos y lo habéis montado y queda bien, pero no se ajusta a la realidad . Y el que vea el 24 horas sabrá que...

Aquí, Jorge Javier Vázquez cortó en seco al humorista y le dijo en tono muy severo:

Ángel, Ángel, por favor. Lo voy a decir solo una vez. No dudemos del trabajo de guion que hace el equipo de este programa, por favor. No me quiero enzarzar en esta batalla porque llevamos ya muchas ediciones de ‘Gran Hermano'.