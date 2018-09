El golpe bajo de Carmen Lomana a la expulsada Dafne Fernández en 'MasterChef Celebrity 3'

Ya hay una 'mala' oficial en ‘MasterChef Celebrity 6'. Hablamos, cómo no, de Carmen Lomana. La empresaria es de las que más juego dan en el concurso de TVE, por lo que su presencia en impagable, pero es cierto que tiene conflictos con casi todos sus compañeros. Su último enfrentamiento lo vimos el 23 de septiembre de 2018 y la ‘victima' no fue otra que la expulsada de esa semana, la actriz Dafne Fernández.

Carmen Lomana se desploma en 'MasterChef Celebrity'



Todo ocurrió en la prueba de exteriores, que tenía lugar en Cádiz, en la que lps ganadores de la fase anterior en plató tenían que elegir equipo pero, en esta ocasión, había que señalar a los que consideraban más débiles.

Como jefa de grupo, Dafne Fernández tuvo que señalar a los ‘peores' del programa y el primer nombre que dio, sin dudarlo, fue el de Carmen Lomana. ¿Por qué? Porque según, la actriz:

Carmen, tú has dicho que ya lo has hecho todo en este concurso.

A Lomana no le sentó nada bien el comentario y dijo.

Eso que has apuntado me parece un poco maluco. Nunca me lo hubiera esperado.

Ha manipulado cosas que he dicho pero de diferente manera. Sería muy lerda de decir eso