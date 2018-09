¿Qué colaboradora de 'Sálvame' ha sido la única en tener las narices de enfrentarse a Isabel Pantoja? ¿Por qué los demás son tan cobardes?

El 24 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja llamó por segunda vez a 'Sálvame' en 10 días y, de nuevo, no se cortó en nada, regalándole al programa una entrevista única. Eso sí, los colaboradores volvieron a demostrar lo ‘cobardes' que son ante la tonadillera. Todos menos una.

¿QUÉ PLANEA ISABEL PANTOJA?

Si Isabel Pantoja ha roto su escudo es por algo. Ha estado en la cárcel, ha tenido todos los problemas del mundo y nunca ha querido hablar con otra oresna que no sean las revistas del corazón más ‘blancas'. ¿Por qué ahora? ¿Es por defender el honor de su hija? No es probable. Siempre se ha mantenido al margen (públicamente) de lo que haga Chabelita. Aquí hay negocio seguro.

Especulando, podríamos pensar que Isabel necesita dinero y quiere reconciliarse con Telecinco, la única cadena que le podría dar el dinero que ella quiere. De hecho, Paolo Vasile ya ha dado el primer paso para el acercamiento.

Deleznable el trato que le dispensa Sálvame a Isabel Pantoja

¿POR QUÉ LOS COLABORADORES SE COMPORTAN ASÍ?

Pero hay un problema. Ahora, en ‘Sálvame' cada vez que llama la Pantoja sube el pan. Todos callan y asienten. Ahora la Pantoja es buena, cae bien. Error. La tonadillera les lleva dando de comer mucho tiempo. El programa siempre se ha caracterizado por atacarla sin piedad. Si ahora hay ‘buen rollo', ¿de qué van a vivir?

La actitud de Mila Ximénez, por ejemplo es sorprendente. La periodista, azote durante años de la cantante, ahora bebe los vientos por ella. El lunes 24 de septiembre lo volvió a demostrar. Mila se escuda argumentando que ella es una profesional que no quería espantar a la entrevistada. Lo entendemos. Pero una cosa es no atacar y otra es lo que comúnmente se denomina ‘ hacer la pelota'.7

GEMA LÓPEZ VS ISABEL PANTOJA

Pero en esta última llamada de Isabel Pantoja sí hubo alguien que se enfrentó a ella: Gema López. Bueno, lo hizo peor a medias.

En un momento dado, la tonadillera, hablando de su hija Isabel, dijo:

Si yo llamo a mi hija, porque la llamo. Si no la llamo, porque soy mala madre.La señora Gema tiene una hija que cuando nació, yo hablé con Chelo García Cortés, cuando me habla con ella... ¡Qué ya no me hablo con ella! ¡No me hablo! ¿vale? Gema le dijo a Chelo: Me ha nacido igual de morena que una ‘pantojita'Y yo le dije: "yo me alegro porque le haya salido una hija hermosa"